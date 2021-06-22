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وزير خارجية العراق: لا نقبل تدخل أي دولة في شؤوننا الداخلية

بغداد - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 10:20 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 10:20 ص

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن العراق يرفض تدخل أي دولة في شؤونها الداخلية.

وشدد حسين، في تصريحات خاصة لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، على أن الحل لأي خلافات لن يكون إلا بالحوار، مضيفا أن "القرار العراقي يجب أن يكون من بغداد، وليس من خارجها".

وكان وزير الخارجية العراقي قد أكد أن إرساء دعائم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لن يتحقق ما لم يتم انتهاج سياسات ثابتة وواقعية لحل بؤر الصراعات، ونزع فتيل الأزمات في المنطقة بالسبل السلمية، إن "الاستقرار الداخلي ينعكس على استقرار المنطقة، وأن التوتر يؤدي إلى زعزعة الوضع الأمني في المنطقة".


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