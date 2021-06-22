أحمد موسى عن قطار حلوان: ماشي تحت البيوت هيشيل الناس

عرض الإعلامي أحمد موسى، صورًا كارثية من حلوان بجوار السكة الحديد، حيث توجد منازل مقامة على مقربة من خط مرور القطار والسيارات متوقفة بجوار السكة الحديد.

وأضاف خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء أمس الاثنين، «لو أن هناك أشخاصا يجلسون أمام المنازل كما هو معتاد في الصيف فإن القطر هيشلهم لأنهم لا هيلحقوا يفروا ولا القطر يلحق يقف».

وتساءل: «أين حرم السكة الحديد وهل هذا الوضع قانوني؟»، ناصحًا المواطنين «مضيعش نفسك وأعبر السكة الحديد من مزلقان والتزموا بالتحذيرات».

وذكر أن الدولة تنفق مئات المليارات لتطوير قطاع النقل وفي المقدمة قطاع السكة الحديد الذي ينقل العدد الأكبر من المواطنين، مؤكدًا أن يحظى باهتمام رئاسي، حيث إن السكك الحديدية لم تشهد تطويرًا منذ عشرات السنوات.

وناشد الإعلامي أحمد موسى، المواطنين بعدم الاستسهال والعبور فوق خطوط السكة الحديد، قائلًا: «يجب العبور في الأماكن المخصصة لذلك حفاظا على سلامتكم».

وتابع: «الحادث يعطينا دروسا للمرات المقبلة»، مشددا على أنه لا معلومة حتى الآن عن المتسبب في حادث قطار حلوان، وهذه الأمور تترك لجهات التحقيق.



