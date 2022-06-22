 رئيس مجلس الأمة الكويتي: علينا الالتفاف حول القيادة السياسية بما يحقق مصلحة الوطن - بوابة الشروق
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رئيس مجلس الأمة الكويتي: علينا الالتفاف حول القيادة السياسية بما يحقق مصلحة الوطن

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 يونيو 2022 - 4:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يونيو 2022 - 4:04 م

شدد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق على الغانم، على أهمية الالتفاف حول القيادة السياسية لتحقيق مصلحة الوطن العليا حتى يعبر الكويت إلى بر الأمان.

وقال الغانم في تدوينة له اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر"، عقب إعلان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة الكويتي وإعادة الانتخاب وفق الدستور وما يتطلع له الشعب الكويتي، إنه "انطلاقا من الشرع والدستور علينا الالتفاف حول القيادة السياسية فيما تراه، لما يحقق مصلحة الوطن العليا ودعمها ومؤازرتها حتى نعبر بالكويت إلى بر الأمان، علينا أبناء الكويت أن نلتف حول قيادتنا السياسية بما يحقق مصلحة وأمال وطننا".

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