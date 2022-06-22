المفوضية الأوروبية تعتزم اتخاذ إجراءات صارمة ضد انتهاكات المناخ والبيئة

ترغب المفوضية الأوروبية في استخدام الاتفاقيات التجارية المستقبلية لحماية حقوق العمال والمعاقبة عن انتهاكات المناخ والبيئة، في خطط جديدة، أعلنت عنها اليوم الأربعاء.

وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، في بيان، إن المفوضية الأوروبية تهدف إلى "اللجوء إلى العقوبات، إذا لم يتم الوفاء بالتزامات العمل والمناخ" الرئيسية من قبل الشركاء الاقتصاديين.

وتؤكد خطط المفوضية، الواردة في نفس البيان، أن مثل تلك الخطوة ستكون "ملاذا أخيرا" إذا فشلت جهود تسوية النزاعات بين الاتحاد الأوروبي والشركاء التجاريين.

وتحتوي العديد من اتفاقيات التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي على بنود حول التنمية المستدامة، لكن لا تشمل إمكانية فرض عقوبات على الشركاء التجاريين بسبب انتهاكات في الامتثال لبنود الاتفاقيات.