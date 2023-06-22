مندوب فلسطين بالجامعة العربية: نسعى للتعاون مع الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية

أكد مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، على أهمية إبرام مذكرة تفاهم بين الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "PICA"، مشيرا إلى أن الصندوق يعتبر قناة هامة فيما يتعلق التعاون بين الجامعة العربية والدول الإفريقية، مشددا على أن فلسطين تسعى للشراكة والتعاون مع الصندوق.

جاء ذلك خلال لقائه مدير عام الصندوق السفير محمد لعجوزي في المقر العام للصندوق بالقاهرة .

بدوره، أكد السفير لعجوزي على ترحيب الأمين العام للجامعة العربية بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق أن يتم توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق، والوكالة الفلسطينية " PICA" لأهمية دولة فلسطين وللاستفادة من الخبرات الفلسطينية أيضا بكافة المجالات، وضرورة حث الدول الإفريقية بدعم الموقف الفلسطيني في كافة المحافل.

واتفق السفير العكلوك، والسفير لعجوزي، أن يتم التحضير لمشروع مذكرة التفاهم فورا ثنائية بين الصندوق والوكالة تجهيزا للتوقيع الرسمي بين وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أو من ينيبه، والأمين العام لجامعة الدول العربية بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وقال السفير العكلوك، إن فلسطين مستفيدة من هذا التعاون وسيكون تعاونا ناجحا من خلال الخبرات والعلاقات التي تملكها الوكالة التي بدورها ستستفيد من رؤية الصندوق لتعزيز التعاون "العربي الإفريقي" والحفاظ على دعم دول الإتحاد الأفريقي للقضية الفلسطينية.

كما أكد على أهمية تخصيص مقاعد للطلبة الأفارقة بالجامعات الفلسطينية ليكون الطالب الأفريقي سفير ويمثل الجرح الفلسطيني في دولته وليشاهد الظلم والفصل العنصري والقتل اليومي بأم عينه.

وأوضح العكلوك أن الوكالة تعتبر ذراعا للدبلوماسية العامة بفلسطين حيث تقوم بأعمال إغاثية، وصحية، وتعليمية، وزراعية هامة، في العديد من الدول العربية والأفريقية، وكذلك دول أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى تقديم الخبرات والتجارب الفلسطينية في كافة المجالات .

وأضاف أن الوكالة لديها إتفاقيات ومذكرات تفاهم مع العديد من وكالات التنمية والإغاثة في العديد من الدول.

يذكر أن مجلس إدارة الصندوق يضم كل من مصر وفلسطين وجمهورية القمر وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا، بالإضافة إلى ممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.