الفلبين: بدء تطعيم كبار السن والعاملين في الطب باللقاحات ثنائية التكافؤ المضادة لكورونا

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أكدت وزارة الصحة الفلبينية، بدء حملة تطعيم لكبار السن والعاملين في المجال الطبي باللقاحات ثنائية التكافؤ المضادة لفيروس "كورونا".

وأفادت الوزارة -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية اليوم الخميس- بأن الحملة تستهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن الذين تلقوا الجرعة التعزيزية الثانية قبل 4 إلى 6 أشهر على الأقل.

وكانت الفلبين تلقت في وقت مبكر من هذا الشهر حوالي 390 ألف جرعة من اللقاحات ثنائية التكافؤ، وهي عبارة عن لقاحات معدلة تستهدف سلالتي الفيروس الأصلية والأوميكرون.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بالفلبين 4 ملايين و157 ألفا و172 إصابة، فيما يوجد حوالي 9783 حالة نشطة في البلاد.