تستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لاداء مناسك الحج في مكة المشرفة، حيث بدأت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريفين، رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، استعداداً لموسم حج هذا العام.

وتعتبر العشر أيام الأوائل من ذي الحجة من أفضل الأيام التي يستحب فيها الأعمال الخيرة، ويتضاعف ثوابها، حيث ورد في حديث رواه البخاري عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحبُّ إلى الله من هذه الأيام»، يقصد العشر الأوائل من ذي الحجة، لذا نستعرض فضل هذه الايام عبر سلسلة "ذو الحجة".

* فضل كثرة الذكر خلال ذي الحجة

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي، أنه يستحب الإكثار من الذكر في العشر من ذي الحجة، طبقا لقوله تعالى الله: (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ).

صيام يوم عرفة.

كما قال رَسُولُ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» رواه مسلم.

كما أن للدعاء في يوم عرفة فضل كبير، لما قاله النَّبِيَّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفضل الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وأفضل مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ".

* كيف يحج المسلمون؟

سيؤدي المسلمون في شهر ذو الحجة، المناسك بالترتيب، بداية من الإحرام، وفيه يرتدي الرجال اللباس غير المخيط ويمنع حلق الشعر أو قص الأظافر، ثم الطواف حول الكعبة المشرفة، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم يوم التروية على جبل منى داخل الحرم المكي، ثم الوقوف على جبل عرفات خارج الحرم، ثم المبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة، ثم الهدي الذبائح إما أن يكون هدي تطوّع، أو هدي تمتع أو قران، أو لجبر نقصان ما.

بعد ذلك يسمح للمسلم أن يحلق شعره أو يقصره، ثم بعد ذلك يجري طواف الإفاضة، ثم يرمي الجمرات الثلاثة، ثم ختاما يطوف طواف الوداع حول الكعبة المشرفة.

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