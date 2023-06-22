جلسة مباحثات كويتية إيرانية تتناول دعم المساعي الدولية لحفظ أمن وسلامة المنطقة

عقد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع وزير الخارجية الإيراني الدكتور حسين أمير عبداللهيان مساء اليوم /الأربعاء/ جلسة مباحثات ثنائية تناولت أهمية تعزيز التعاون المشترك ودعم المساعي الدولية لحفظ أمن وسلامة المنطقة واستقرارها مع التشديد على ضرورة استمرار الحوار ودعم الجهود التي من شأنها تعزيز استتباب الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وقالت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم - إن المباحثات جاءت بمناسبة زيارة وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له الرسمية للكويت، حيث جرت مناقشة سبل الارتقاء بمستوى التعاون المشترك في عدد من الميادين الحيوية والمهمة لا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها، وبحث كل ما من شأنه تحقيق تطلعات وطموحات شعبي البلدين الصديقين نحو المزيد من التطور والازدهار، وبحث مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات .

كما تناولت المباحثات التطلع - كذلك - لانعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة الكويتية – الإيرانية واللجان الفنية الأخرى بين الجانبين.

كما جرى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وإدانة الاعتداءات الجسيمة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والانتهاكات المستمرة لقرارات الشرعية الدولية؛ علاوة على بحث التطورات على الساحة في اليمن والعراق وسوريا وبحث التطورات وآخر المستجدات المتعلقة بملف الاتفاق النووي الإيراني وتداعيات الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها على الصعيدين الإقليمي والدولي .

كما جرت مناقشة الجهود الدولية لدعم الاستقرار في أفغانستان.