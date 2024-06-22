أنصار الله تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية وسفينة في البحر الأحمر وبحر العرب

أعلنت جماعة أنصار الله ، اليوم السبت، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية (آيزنهاور) والسفينة "ترانسوورلد نافيجاتور" في البحر الأحمر وبحر العرب.

وأكدت أنصار الله في بيان لها أنه "وفي إطار الانتصار لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ والرد على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا فقد نفذت القوةُ الصاروخيةُ في قواتِنا المسلحةِ عمليةَ استهدافٍ لحاملةِ الطائراتِ الأمريكيةِ (آيزنهاور) شماليَّ البحرِ الأحمرِ وذلكَ بعددٍ منَ الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحةِ، مؤكدة أن العملية حققت أهدافَها بنجاح".

كما أعلنت أن "القوات البحرية في قواتِنا المسلحةِ نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ سفينة ترانسوورلد نافيجاتور في بحرِ العرب وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ"، موضحة أن "العملية أدت إلى إصابةِ السفينةِ إصابةً مباشرةً بفضلِ الله"، مضيفة أن "استهداف السفينة جاء لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة".

وجددت أنصار الله "تأكيدها على الاستمرار في تنفيذَ عملياتِها العسكريةِ إسنادًا وانتصاراً للشعبِ الفلسطينيِّ حتى وقفِ العُدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".