تصدير 36284 طنا من البضائع العامة من ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً أعلن فيه عن حركة الصادر من البضائع العامة والتي بلغت 36284 طن، وتفاصيلها كالتالي:
يوريا صب: 8860 طن
ملح معبأ: 563 طن
كلينكر صب: 550 طن
رمل: 1327 طن
مولاس: 4425 طن
صويا: 850 طن
بضائع متنوعة: 19709 طن
كما أوضح البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 38946 طن وشملت:
حديد: 13853 طن
ذرة: 2100 طن
خشب زان: 1555 طن
قمح: 10000 طن
فول صويا: 10000 طن
خردة: 1438 طن
بالإضافة إلى ذلك، بلغت حركة الصادر من الحاويات 408 حاوية مكافئة، والوارد 165 حاوية مكافئة، فيما بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2568 حاوية مكافئة.
وفي السياق ذاته، استقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن متنوعة وغادرته 11 سفينة، ما يرفع إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء إلى 35 سفينة.
كما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام 31908 طن من القمح، وللقطاع الخاص 139710 طن، بينما بلغ عدد الشاحنات التي دخلت وخرجت 1783 شاحنة.