تصدير 36284 طنا من البضائع العامة من ميناء دمياط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً أعلن فيه عن حركة الصادر من البضائع العامة والتي بلغت 36284 طن، وتفاصيلها كالتالي:

يوريا صب: 8860 طن

ملح معبأ: 563 طن

كلينكر صب: 550 طن

رمل: 1327 طن

مولاس: 4425 طن

صويا: 850 طن

بضائع متنوعة: 19709 طن

كما أوضح البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 38946 طن وشملت:

حديد: 13853 طن

ذرة: 2100 طن

خشب زان: 1555 طن

قمح: 10000 طن

فول صويا: 10000 طن

خردة: 1438 طن

بالإضافة إلى ذلك، بلغت حركة الصادر من الحاويات 408 حاوية مكافئة، والوارد 165 حاوية مكافئة، فيما بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2568 حاوية مكافئة.

وفي السياق ذاته، استقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن متنوعة وغادرته 11 سفينة، ما يرفع إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء إلى 35 سفينة.

كما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام 31908 طن من القمح، وللقطاع الخاص 139710 طن، بينما بلغ عدد الشاحنات التي دخلت وخرجت 1783 شاحنة.