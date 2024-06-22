قتيلان ومصابون إثر إطلاق نار بولاية أركنساس الأمريكية

أصيب ما لا يقل عن تسعة أشخاص بالرصاص، قتل اثنان منهم، خارج متجر بقالة محلي في ولاية أركنساس الأمريكية، يوم الجمعة.

وقالت شرطة ولاية أركنساس، إن تسعة مدنيين أصيبوا بالرصاص، قتل اثنان منهم، خارج محل بقالة محلي في فورديس بولاية أركنساس، وفق وكالة سبوتنيك.

وأفادت التقارير بأن أحد ضباط الشرطة أصيب أيضا بالرصاص، وأصيب بجروح لا تهدد حياته.

وأضافت شرطة الولاية أيضا، أن مطلق النار أصيب بإصابة خطيرة، بعد أن أطلق عليه الضباط النار وتم احتجازه.

من ناحيتها، قالت حاكمة أركنساس، سارة هاكابي ساندرز، في بيان عبر منصة إكس، إنها تم إطلاعها على حادث إطلاق النار، وهي على اتصال دائم بشرطة الولاية في مكان الحادث.

وكشفت تقاريرأمريكية، في ديسمبر الماضي، أن عدد حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة خلال عام 2023، بلغ ‏‏38، وهو أعلى رقم منذ عام 2006 على الأقل.‏

وتعرّف صحيفة أمريكية في تقرير لها، يوم الثلاثاء الماضي، حوادث إطلاق النار الجماعية، بأنها حوادث عنف مسلح يُقتل فيها 4 أشخاص على الأقل، باستثناء مطلق النار.