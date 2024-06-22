حزب الله يستهدف 6 مواقع إسرائيلية بالقطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف ستة مواقع لجيش الاحتلال في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

وقال حزب الله في عدة بيانات له، إن عناصره نفذوا أمس الجمعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، 5 عمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث شنّوا هجومًا على موقع رويسة القرن في مزارع شبعا، وموقع الرمثا في تلال كفرشوبا، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا، وموقع زبدين في مزارع شبعا، كما شنّوا هجومًا جويًا بمسيرة انقضاضية استهدفت مربض مدفعية لجيش الاحتلال ‌‏في الزاعورة وأصابت هدفها بدقة.

وأضاف أن عناصر الحزب استهدفوا في القطاع الغربي من جنوب لبنان أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود جيش الاحتلال في موقع رأس الناقورة البحري عبر هجوم جوي بسرب من ‏المسيرات ‏الانقضاضية‏ أصابت ‏أهدافها بدقة، وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة ودمّرت جزءًا من الموقع.

وكشف البيان أن جيش الاحتلال استهدف بالمدفعية الثقيلة 14 بلدة في جنوب لبنان، حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي في قضاء مرجعيون من جنوب لبنان، بلدة ميس الجبل، طيبة، وطلوسة، الخيام، الوزاتي، وقصفوا بالمدفعية الثقيلة كفرحمام، وبلدة ديرميماس، وكفركلا، دير يريان، تلة العزية، حلتا، وفي قضاء بنت جبيل قصفوا بلدات يارون، وعيتا الشعب، وفي قضاء صور قصفوا منطقة الناقورة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في بيان، يوم الثلاثاء الماضي، أنه صادق على "خطط عملياتية" لشن هجمات في لبنان كجزء من تقييم الوضع.