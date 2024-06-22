4 شهداء بينهم أطفال إثر قصف الاحتلال منزلا في الشجاعية

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استُشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف لطائرات الاحتلال على حي الشجاعية شرق غزة.

وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، باستشهاد 4 مواطنين بينهم طفلان في قصف استهدف منزلا في حي الشجاعية شرق غزة.

كما نسف الاحتلال ودمر عددا من المنازل شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلن الدفاع المدني في غزة، استشهاد 19 شخصًا وإصابة أكثر من 35 آخرين، في استهداف الاحتلال مربعا سكنيا بحي التفاح في مدينة غزة.

ونقلت وكالة «صفا» عن الدفاع المدني بغزة، قوله إن «الطواقم انتشلت شهيدين آخرين؛ ليرتفع عدد الشهداء إلى 19 شهيداً وأكثر من 35 إصابة عددا منهم حالتهم حرجة».

وذكر أن «عددًا من المفقودين لايزال تحت الأنقاض بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة (شابط) قرب مقبرة البطش في حي التفاح شرق مدينة غزة».

وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طيران الاحتلال استهدف أربع شقق سكنية وسط مخيم الشاطئ غرب غزة بالقرب من مسجد «سوسي»، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد شابين، نُقلا إلى المستشفى المعمداني.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات جوية في محيط جبل الريس شرقي حي التفاح، شرق مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء، وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

ووسط القطاع، استُشهد مواطن، وأصيب آخر، في قصف مدفعي قرب محطة الكهرباء شمال النصيرات.