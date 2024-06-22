 محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي لعام 2024-2025 - بوابة الشروق
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محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي لعام 2024-2025

هدى الساعاتي
نشر في: السبت 22 يونيو 2024 - 4:58 م | آخر تحديث: السبت 22 يونيو 2024 - 4:58 م

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، عن تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2024-2025، حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول بـ220 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة.

وتمت الموافقة على هذا القرار بحضور الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

كما تمت الموافقة على تنسيق القبول بالتعليم الفني بالمحافظة للعام الدراسي 2024/2025 كمرحلة أولى، وذلك بناءً على أعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة في التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وكذلك التعليم المزدوج.

أوضح الدكتور عربي أبو زيد أن باب التقديم للمرحلة الثانوية سيتم فتحه مباشرة، وسيستمر لمدة شهر. وبعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى، سيتم حصر وتحديد الأماكن الشاغرة في جميع إدارات الإسكندرية التعليمية، وذلك لإعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية بعد استكمال تسكين المرحلة الأولى.

تأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم عملية القبول بالمدارس لضمان توزيع منصف وفقاً للمعايير المحددة، وتحفيز الطلاب على الاختيار المناسب لمساراتهم التعليمية المستقبلية.


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