أوشاكوف يعلق على احتمالية لقاء بوتين وترامب

علق مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف اليوم السبت، على احتمالية لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.



وقال أوشاكوف في تصريحات لوكالة "تاس": "لم يُخطط بعد لزيارة فلاديمير بوتين للولايات المتحدة أو زيارة دونالد ترامب لروسيا".



وعندما سُئل عما إذا كان الاجتماع المُقبل للرئيسين سيُعقد في دولة ثالثة، أوضح أوشاكوف: "الأمر غير معروف حتى الآن".

وأضاف: "في الوقت الحالي، لا أحد يُناقش أي شيء حول لقاء الطرفين".

وفي شهر مايو الماضي، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على ضرورة اللقاء الشخصي بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، مشيرا إلى إن هذه اللقاءات تتطلب التحضير والإعداد الدقيق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال خلال زيارته للإمارات العربية المتحدة إنه ينوي لقاء نظيره الروسي بمجرد أن يتمكن من ترتيب مثل هذا الاتصال. وأشار البيت الأبيض إلى أنه يتوقع إجراء مثل هذه المباحثات "قريبا جدا".