ألمانيا: استئناف تشغيل خط أنابيب روستوك – شفيت بعد تسرب نفطي ضخم

أُعْيِدَ تشغيل خط أنابيب النفط الرابط بين مدينتي روستوك وشفيت بألمانيا، وذلك بعد إصلاح التسريب الذي وقع به وأدى إلى تسرّب مئات الآلاف من لترات النفط.

وأعلنت مصفاة النفط "بي سي كيه"، أنه "بعد فحص الأجزاء المتضررة من خط الأنابيب من قبل هيئة الفحص الفني تي يو في، حصلنا من الجهة الرقابية على الموافقة لإعادة التشغيل".

وأوضحت المصفاة، أن خط أنابيب شفيت–روستوك أُعيد تشغيله أمس السبت قرب الساعة العاشرة مساء بعد توقف دام 80 ساعة، ولم يتضح بعد ما إذا كانت التربة الملوّثة قد أُزيلت.

يشار إلى أنه في واحد من أكبر حوادث النفط خلال السنوات الأخيرة، تسرّب ما لا يقل عن 200 ألف لتر من النفط يوم الأربعاء الماضي أثناء أعمال تحضيرية لاختبار أمني قرب مدينة جرامتسوف في منطقة أوكرمارك شمال شرقي ولاية براندنبورج الألمانية ولم يتم سد التسرب إلا بعد عدة ساعات.

ووفقًا لوزارة البيئة في ولاية مكلنبورج - فوربومرن الألمانية، فإن الحادث وقع جراء انفصال مسمارَي أمان لأسباب لم تتضح بعد.

وبحسب وزارة البيئة في براندنبورج، فإن الحادث أدى إلى تلوث أكثر من هكتارين من الأراضي الزراعية بالنفط، أي ما يعادل تقريبًا مساحة ملعبي كرة قدم، ما أثار قلق دعاة حماية البيئة.

غير أن إمدادات ولايتي برلين وبراندنبورج من الوقود وزيت التدفئة لم تتأثر بهذا الحادث.

ويُعد خط الأنابيب البالغ طوله 200 كيلومتر، الممتد من ميناء روستوك شمال شرق ألمانيا على بحر البلطيق إلى مدينة شفيت شرق ألمانيا، هو شريان الإمداد الرئيسي للمصفاة منذ عام 2023.

وهو يزوّد مساحات واسعة من شمال شرق ألمانيا وبرلين بالوقود وزيت التدفئة والكيروسين.

وكانت المصفاة في أوكرمارك تعتمد لنحو 60 عامًا تقريبًا على النفط الروسي فقط عبر خط أنابيب دروجبا، قبل أن ينتهي ذلك في عام 2023 بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، ليتم اللجوء إلى مصادر توريد بديلة.