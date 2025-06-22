• واقتحام عدة بلدات واعتقال فلسطينيين، وفق إعلام حكومي

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، هدم مباني بمخيم جنين ونور شمس، واقتحام عدة بلدات واعتقال فلسطينيين شمالي الضفة الغربية، ضمن عملياته العسكرية المستمرة منذ 153 يوما.

وقالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل هدم منازل المواطنين داخل مخيم جنين"، ونشرت على منصاتها الرقمية مقطع فيديو يوثق عمليات الهدم.

وفي 21 يناير الماضي، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية شمالي الضفة بدأها بمخيم ومدينة جنين، ثم توسعت لاحقا إلى مخيمي طولكرم ونور شمس.

ومطلع يونيو الجاري أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عزمه هدم 95 منزلا جديدا في مخيم جنين.

وبحسب بيان سابق لبلدية جنين، فإن تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تهديداته بهدم 95 منزلا جديدا يعني هدم قرابة 33 بالمئة من مخيم جنين، إذ هدم منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 قرابة 600 منزل في المخيم، وهجر أكثر من 22 ألف فلسطيني.

واستمرارا للعملية العسكرية، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، فلسطينيين اثنين من بلدة كفر دان غرب مدينة جنين، بعد مداهمة وتفتيش منزليهما، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وفي جنوب جنين، فقالت الوكالة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اقتحام بلدة صانور وفرض حظر التجول فيها منذ مساء السبت.

وأضافت أن "قوات الاحتلال اقتحمت القرية وفرضت حظر تجول فيها ابتداء من الليلة (الماضية) وحتى إشعار آخر، فيما انتشرت فرق مشاة في الشوارع".

وأشارت "وفا" أيضا إلى استمرار اقتحام بلدة عنزة جنوب المدينة "لليوم الثالث على التوالي، حيث داهم منازل وفتشها وحطم محتوياتها واتخذ عددا منها ثكنات عسكرية، كما اعتقل جنود الاحتلال عددا من الشبان واحتجزوا آخرين".

وبمدينة طولكرم، ذكرت "وفا" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل هدم المباني بمخيم نور شمس، بينما يواصل عمليته العسكرية على المدينة ومخيميها لليوم الـ147 تواليا، ولليوم الـ134 على مخيم نور شمس تحديدا.

وأفادت الوكالة بأن "عمليات الهدم تجري بوتيرة متسارعة، مستخدمة ست جرافات من النوع الثقيل، استهدفت المباني السكنية في حارة المنشية ومحيطها، حيث جرت تسويتها بالأرض وفتح شوارع واسعة مكانها، وذلك في إطار عدوان متواصل منذ أسابيع، أسفر حتى الآن عن هدم أكثر من 30 مبنى سكنيا في المخيم".

وأشارت الوكالة إلى عمليات هدم طالت أكثر من 50 مبنى في مخيم طولكرم خلال الأسبوعين الماضيين "ما تسبب في فتح شوارع واسعة في قلب المخيم".

وتأتي عمليات الهدم "ضمن مخطط أعلنته سلطات الاحتلال في مايو الماضي يقضي بهدم 106 مبانٍ، منها 58 مبنى في مخيم طولكرم، تضم أكثر من 250 وحدة سكنية وعشرات المنشآت التجارية، و48 مبنى في مخيم نور شمس، بذريعة فتح طرق وتغيير المعالم الجغرافية للمنطقة"، وفق "وفا".

وأشارت الوكالة الرسمية إلى استمرار حصار المخيمين وانتشار فرق المشاة والآليات العسكرية في الأزقة والمداخل، ومنع السكان من الوصول إلى منازلهم.

ووفقا لمعطيات رسمية، أدى التصعيد الإسرائيلي إلى تهجير أكثر من 5 آلاف عائلة من المخيمين، يصل تعداد أفرادها إلى 25 ألفا، وتدمير ما لا يقل عن 400 منزل تدميرا كليا، وتضرر 2573 منزلا جزئيا.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 980 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و 500، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 187 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.