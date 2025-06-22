 البرلمان الإيراني يدرس انسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي - بوابة الشروق
الأحد 22 يونيو 2025 2:57 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمعارك إسرائيل مع إيران؟
النتـائـج تصويت

البرلمان الإيراني يدرس انسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي

طهران - (د ب أ)
نشر في: الأحد 22 يونيو 2025 - 2:52 م | آخر تحديث: الأحد 22 يونيو 2025 - 2:52 م

ذكرت تقارير، اليوم الأحد، أن البرلمان الإيراني سيدرس انسحاب البلاد من معاهدة حظر الانتشار النووي، في أعقاب الضربات الأمريكية على منشآت نووية.

وقالت سارة فلاحي، عضو البرلمان وعضو اللجنة الأمنية بالبرلمان إن الإغلاق المحتمل لمضيق هرمز سيكون أيضا على جدول الأعمال في جلسة خاصة للجنة البرلمانية.

غير أنه لم يتم تحديد موعد محدد للإغلاق، حسب وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، بعد ساعات من قصف طائرات حربية أمريكية منشأة تخصيب اليورانيوم في فوردو ومواقع أخرى.

يذكر أن مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان، والذي يبلغ عرضه حوالي 55 كيلومترا، طريق ملاحي رئيسي بالنسبة لصادرات النفط العالمية، على سبيل المثال بالنسبة للناقلات التي تغادر من السعودية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك