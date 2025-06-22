 24 يونيو.. معسكر الشباب لتعزيز التربية الإعلامية والمهارات الرقمية بمكتبة الإسكندرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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24 يونيو.. معسكر الشباب لتعزيز التربية الإعلامية والمهارات الرقمية بمكتبة الإسكندرية

هدى الساعاتي
نشر في: الأحد 22 يونيو 2025 - 1:04 م | آخر تحديث: الأحد 22 يونيو 2025 - 1:04 م

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان ووزارة الشباب والرياضة، معسكر الشباب لتعزيز التربية الإعلامية والمهارات الرقمية لبناء مجتمع شامل في الفترة من 24 - 26 يونيه، بقاعة المحاضرات في مركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

ويأتي المعسكر، لبناء قدرات الشباب المختلفة من خلال برنامج تدريبي يُدار بواسطة خبراء متخصصين في مجال المهارات الرقيمة؛ لرفع وعي الشباب بكيفية استخدام مهارات الإعلام والمعلومات، وكيفية مواجهة الأخبار المضللة وخطابات الكراهية والتضليل، وتنمية مهارات الشباب.

ويوجه المعسكر بالتأكد من المعلومات والمصادر المختلفة خاصة في وقت الأزمات؛ مما يساهم في إعداد جيل واع من الشباب قادر على مواجهة التحديات المعلوماتية التي يشهدها العصر الرقمي، من خلال الجلسات المختلفة للمعسكر والذي يشارك فيه حوالي 35 شابا وشابة من مختلف محافظات الجمهورية.

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