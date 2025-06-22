هيئة الطيران المدني السورية: مطار القامشلي يخضع لسلطتنا الحصرية

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السورية أن تشغيل مطار القامشلي في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد يخضع لسلطتها الحصرية، عقب محاولة تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابي تشغيل المطار.

وأصدرت الهيئة بيانا، السبت، بشأن إعلان ما يُسمى "الإدارة الذاتية" التي أنشأها التنظيم الإرهابي بتأسيس "إدارة عامة" لتشغيل مطار القامشلي.

وأكد بيان الهيئة أنها "الجهة القانونية الوحيدة المخولة قانونيا بإدارة وتشغيل المطارات في الجمهورية العربية السورية، وتنظيم الحركة الجوية ضمن الأجواء السورية، بما في ذلك إصدار أو تعديل أي إعلانات ملاحية".

وشدد على أن مطار القامشلي مغلق حاليا أمام جميع أنواع الملاحة الجوية.

وأردف: "أي قرار يتعلق بتشغيل المطار أو استخدامه يصدر حصرا عن الهيئة العامة، وأي محاولة لاستخدامه دون تنسيق وموافقة رسمية تعد خرقا واضحا للقوانين والأنظمة الدولية الناظمة للملاحة الجوية".

يذكر أن الجيش الروسي كان يستخدم المطار في المنطقة العسكرية المعروفة باسم "المربع الأمني"، بشكل نشط قبل سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.

وسحب الجيش الروسي، الذي ما زال يحتفظ بوجود عسكري في المطار، بعض أسلحته الثقيلة إلى قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية بعد انهيار نظام الأسد.

ولاحقا، احتل تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابي المطار وسيطر عليه، وأعلنت ما يسمى "الإدارة الذاتية" التابعة للتنظيم، السبت، أنها أنشأت ما يسمى "مؤسسة الإدارة العامة" للمطار.



