وزير خارجية البحرين: نبيل فهمي يتولى أمانة الجامعة العربية بدءا من أول يوليو

قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اعتمد تعيين نبيل فهمي أمينًا عامًا للجامعة بناء على تفويض من قادة الدول.

وخلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أضاف الزياني الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أن نبيل فهمي سيتولى مهامه اعتبارًا من بداية شهر يوليو المقبل، مؤكدا أن وزراء الخارجية أعربوا عن تهانيهم لنبيل فهمي وتمنوا له كل التوفيق والنجاح في قيادة الجامعة ومواصلة تطوير العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية.

وأوضح أن المجلس أعرب عن بالغ تقديره للأمين العام المنتهية ولايته أحمد أبوالغيط لما بذله من جهود مخلصة لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

ولفت إلى أن المجلس أشاد بما قدمه أبوالغيط خلال ولايتين متتاليتين بواقع عشر سنوات من جهد متواصل لتكريس التضامن العربي في مرحلة دقيقة من تاريخ الأمة العربية.

وفي وقت سابق من اليوم، رحبت مصر، باعتماد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بتفويض من القادة العرب، خلال دورته العادية المستأنفة الـ١٦٥ المنعقدة اليوم الاثنين في العاصمة الأردنية عمّان، قرار تعيين نبيل فهمي بالإجماع أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، لمدة خمس سنوات اعتباراً من الأول من يوليو ٢٠٢٦.

ويأتي هذا الاختيار تقديراً للدور الهام الذي تضطلع به مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي المستوي العربي والعلاقات الأخوية المتميزة التي تربطها بشقيقاتها من الدول العربية، وفق بيان لوزارة الخارجية.

كما يعكس الاختيار التقدير للخبرة الدبلوماسية التي يتمتع بها نبيل فهمي ومسيرته المهنية الطويلة والتي أسهم خلالها في دعم العمل العربي على الساحتين الإقليمية والدولية.