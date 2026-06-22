 وزير خارجية البحرين: نبيل فهمي يتولى أمانة الجامعة العربية بدءا من أول يوليو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير خارجية البحرين: نبيل فهمي يتولى أمانة الجامعة العربية بدءا من أول يوليو

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 22 يونيو 2026 - 9:35 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يونيو 2026 - 10:48 م

قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اعتمد تعيين نبيل فهمي أمينًا عامًا للجامعة بناء على تفويض من قادة الدول.

ولفت إلى أن المجلس أشاد بما قدمه أبوالغيط خلال ولايتين متتاليتين بواقع عشر سنوات من جهد متواصل لتكريس التضامن العربي في مرحلة دقيقة من تاريخ الأمة العربية.

وفي وقت سابق من اليوم، رحبت مصر، باعتماد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بتفويض من القادة العرب، خلال دورته العادية المستأنفة الـ١٦٥ المنعقدة اليوم الاثنين في العاصمة الأردنية عمّان، قرار تعيين نبيل فهمي بالإجماع أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، لمدة خمس سنوات اعتباراً من الأول من يوليو ٢٠٢٦.

ويأتي هذا الاختيار تقديراً للدور الهام الذي تضطلع به مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي المستوي العربي والعلاقات الأخوية المتميزة التي تربطها بشقيقاتها من الدول العربية، وفق بيان لوزارة الخارجية.

كما يعكس الاختيار التقدير للخبرة الدبلوماسية التي يتمتع بها نبيل فهمي ومسيرته المهنية الطويلة والتي أسهم خلالها في دعم العمل العربي على الساحتين الإقليمية والدولية.

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