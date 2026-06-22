وجّه مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في اجتماعه الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان، مساء اليوم الاثنين، الشكر والتقدير العميقين للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بمناسبة انتهاء فترة ولايته، مشيدا بما بذله من جهود مخلصة وما أظهره من حكمة واقتدار في قيادة العمل العربي المشترك خلال فترة شهدت تحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة.

واعتمد المجلس تعيين نبيل فهمي أمينا عاما جديدا لجامعة الدول العربية لمدة خمس سنوات اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، متمنيا له التوفيق في الاضطلاع بمهام منصبه الجديد، ومعربا عن ثقته في خبرته الدبلوماسية وقدرته على مواصلة مسيرة تعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الراهنة.

وأشاد المجلس بالدور المحوري الذي اضطلع به أبو الغيط في الدفاع عن القضايا العربية المركزية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وفي الحفاظ على مكانة الجامعة العربية كبيت للعرب ومظلة جامعة لعملهم المشترك والتنسيق بينهم.