تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - إدارة المرأة والأسرة والطفولة - بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اجتماعا بعد غد الأربعاء لبحث مقترح "إنشاء الشبكة العربية لوسيطات السلام".

يشارك في الاجتماع، ممثلون عن الهيئات الوطنية "المعنية بالمرأة" والمنظمات الإقليمية والدولية، وخبراء في مجال الوساطة والتفاوض على المستوى الإقليمي والدولي.

وصرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية ـ اليوم الاثنين، بأن الاجتماع يأتي تنفيذا للاستراتيجية وخطة العمل التنفيذية: "حماية المرأة العربية ..الأمن والسلام "، والتي تم اعتمادهما من قبل المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية خلال فعاليات الدورة "144 " عام 2015، وتماشيا مع الجهود الإقليمية بإنشاء شبكات للنساء المشاركات في عمليات الوساطة مثل : شبكة الوسطاء من بلدان الشمال الأوروبي "2015" ، فيموايز - أفريقيا "2017"، شبكة وسطاء نساء البحر المتوسط "2017" والنساء "الوسيطات " في دول الكومنويلث البريطاني "2018".

وأكدت أن الشبكة العربية لوسيطات السلام تستهدف تيسير مشاركة المرأة في عمليات السلام على جميع المستويات، والانضمام للجهود الهادفة للنهوض بالمشاركة الحقيقية والفعالة للمرأة في دعم وبناء السلام.

ويهدف الاجتماع إلى عرض الوضع الراهن للمشاركة النسائية في عمليات الوساطة والتفاوض، وتبادل الخبرات العربية في الوقاية من النزاعات، لمناقشة مهام عمل الشبكة، وسبل تفعيلها، وانضمامها إلى التحالف العالمي للوسطاء، وبحث سبل دعم وتسهيل المشاركة الفعالة للمرأة العربية في عمليات السلام على كافة المستويات.