«قضايا الدولة» تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم وكبار رجال الدولة بمناسبة الذكرى الـ67 لثورة 23 يوليو المجيدة، التي أنهى بها الشعب المصري وجيشه الباسل الاحتلال الأجنبي على مصر وأعاد للشعب حريته وللدولة استقلالها، وكانت بحق فاتحة خير على أغلب الدول العربية والإفريقية أن تتحرر من قيود الاستعمار البغيض.

وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها - في بيان اليوم الاثنين- "إن برقية التهنئة جاءت باسم رئيس الهيئة والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة ومستشارو الهيئة داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر بشعبها وجيشها وشرطتها من كل شر وسوء، وأن يحقق ما يرجو إليه من تنمية وازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".