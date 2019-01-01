 الدفع بـ10 سيارات كسح لشفط المياه المتسربة من كسر خط مياه شارع الجمهورية بسوهاج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفع بـ10 سيارات كسح لشفط المياه المتسربة من كسر خط مياه شارع الجمهورية بسوهاج

محمد عبد المجيد
نشر فى : الإثنين 22 يوليه 2019 - 12:05 ص | آخر تحديث : الإثنين 22 يوليه 2019 - 12:05 ص

أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنه تم الدفع بعدد ١٠ سيارات كسح مياه لشفط المياه المتسربة من كسر خط المياه الناقل ٧٠٠ ملى بشارع الجمهورية.

وأوضح أن خط المياه يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأنه أثناء ضغط الخط بالمياه أثناء أعمال الاختبار والتجارب حدث كسر بإحدى اللحامات التى تربط بين المواسير؛ ما أدى إلى تسرب المياه.

وأكد اللواء محمد البدرى أن تدخل الشركة جاء لاحتواء الأزمة، وسحب كميات المياه المتراكمة بالشوارع.

فى الوقت ذاته قامت شركة المقاولات المنفذة للخط بأعمال الإصلاح.

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