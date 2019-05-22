محافظة القاهرة: الانتهاء من إنشاء سوق التونسي بتكلفة 300 مليون جنيه

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، سوق التونسي الجديد، وسوق مواد البناء المجاور له، ومحطة المناولة الجديدة التي تقيمها المحافظة بجوار جراج هيئة النظافة بالبساتين.

وأوضح محافظ القاهرة، في بيان له، أن سوق التونسى الجديد مقام على مساحة 30 ألف م2 وتحيط به شوارع خارجية بمساحة 40 ألف م2 وتقدر تكلفة انشائه بنحو ٣٠٠ مليون جنيه ليستقبل الباعة الموجودين بـ٥ أسواق عشوائية أسفل كوبرى التونسى.

وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من 95% من الأعمال ومن المقرر الانتهاء من الأعمال الجارية بالسوق أغسطس المقبل.