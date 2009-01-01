ساحة الهناجر تستعد لاستقبال مسرحية اترك أنفى من فضلك بعد ختام عروض كأنك تراه

تنطلق عروض مسرحية "اترك أنفى من فضلك" اعتبارا من يومى ٢٦ و٢٧ يوليو الجارى، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، العرض من اخراج إسلام إمام، وإشراف الفنان محمد دسوقى مدير مركز الهناجر للفنون .

ياتي عرض "اترك أنفى من فضلك" بعد اناختتم امس الثلاثاء العرض المسرحى"كأنك تراه" حفلاته المقررة خلال شهر يوليو على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، ضمن برنامج "عودة الروح" الذى يقيمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال .

العرض قدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، وهو من إنتاج فرقة مسرح الطليعة برئاسة الفنان شادى سرور، وهو عرض مسرحي انشادى ذات الطابع الديني، يخاطب النفس من خلال السيرة العطرة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشعار وابتهالات فى حب رسول الله، ويناقش العرض مجموعة من قضايا المجتمع على جميع المستويات والمجالات، ويوضح كيفية التعامل معها وحلها من خلال تطبيق تعاليم الرسول الكريم لنرتقى بالمجتمع والإنسانية .

" كأنك تراه" تأليف نسمة سمير، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس نهى نبيل، أشعار محمد بهجت، والبطولة للفنانين "محمد يونس، ماهر محمود، علاء النقيب، سامح فكري، إيهاب بكير، مريم هانى، ندى عاصم، أحمد عبد الهادى، محمد الجعفرى، عمرو خالد، الطفلة إنجي إيهاب" وكوكبة من المنشدين، إخراج ماهر محمود .

كما اختتم أمس أيضا أوبريت "الليلة الكبيرة" عروضه المقررة خلال شهر يوليو على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، كلمات الشاعر صلاح جاهين، وألحان الموسيقار سيد مكاوي، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا .

وقد حرص القطاع على تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من بوابات التعقيم، ووضع إرشادات للتنبيه على الجمهور بإرتداء الكمامات للسماح بالدخول، ومراعاة التباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الإستيعابية للمسرح، ويبدأ برنامج السهرات فى السابعة والنصف من مساء كل ليلة .