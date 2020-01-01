 مقتل 7 من قوات الأمن في هجوم لطالبان في جنوب أفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 7 من قوات الأمن في هجوم لطالبان في جنوب أفغانستان

(د ب ا)
نشر في: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 9:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 9:04 ص

قتل سبعة على الأقل من أفراد قوات الأمن في هجوم شنته حركة طالبان في إقليم قندهار جنوب أفغانستان، أمس الثلاثاء، طبقا لما أكدته شرطة قندهار في بيان اليوم الأربعاء، حسب قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم .

 

وقال البيان إن الاشتباكات بدأت في منطقة تاختا بول بالإقليم، عندما هاجمت طالبان نقاط تفتيش أمنية مما أسفر عن مقتل سبعة من أفراد قوات الأمن.

 

ولم تعلق حركة طالبان بعد على الهجوم.

 

وكانت طالبان قد هاجمت مؤخرا أيضا قوات الأمن في منطقتي أرغيستان ومعروف، حيث قتل 14 من عناصر طالبان، طبقا لشرطة قندهار.

 


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