أصاب الجيش الإسرائيلي فلسطينيا بالرصاص، مساء الجمعة، في بلدة مادما جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، مع احتجازه ومنع إسعافه.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت طواقمها من الوصول إلى مصاب قرب بلدة مادما جنوب نابلس واحتجزته ونقلته إلى جهة مجهولة.

وذكرت مصادر محلية للأناضول، أن مواجهات اندلعت بين الجيش الإسرائيلي وشبان فلسطينيين قرب مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي مادما والمناطق المجاورة.

وأوضحت أن الجيش استخدم خلال المواجهات الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، والتي استمرت عامين، كثفت إسرائيل، عبر جيشها ومستوطنيها، اعتداءاتها في الضفة الغربية.

وشملت الاعتداءات ضم أراض واعتقالا وتهجيرا، فيما يحذر الفلسطينيون من أن هذا المسار يهدف إلى فرض وقائع تمهد لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1107 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني، وفق معطيات رسمية فلسطينية.