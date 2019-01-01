اشبتاكات عنيفة في الصومال بين قواتها وعناصر داعش شمال شرق البلاد

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اندلعت اشتباكات عنيفة ظهر اليوم الثلاثاء، في مناطق من إقليم بري بولاية بونتلاند في شمال شرق الصومال بين عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقوات والولاية.

وبدأت الاشتباكات بحسب قناة "روسيا اليوم"، بعد غارة جوية أمريكية نفذتها على عناصر داعش في تميرشي ، أعقبها هجوم من قوات بونتلاند على المنطقة.

وتنشط في هذه المنطقة عناصر تنظيم "داعش" وحركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة، ويتمركزان في مرتفعات وعرة وجبال غير ممهدة، وتنفذ هجمات بين الحين والآخر.

ولم تستطع قوات الولاية هناك حسم الصراع لصعوبة الوصول إلى تلك المرتفعات.