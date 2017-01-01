تايوان تسمح للأجانب بالدخول للعلاج الطبي مع إثبات خلوهم من كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت "مراكز تايوان لمكافحة الأمراض" في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت أنه يجب على الأجانب تقديم الوثائق الطبية ذات الصلة ونتائج سلبية لفحوص كشف الإصابة بكورونا عند التقدم بطلب لدخول تايوان للعلاج الطبي.

وسوف يسري القرار بداية من أول أغسطس.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء أن الهيئة التنظيمية التايوانية سوف تنظر في الطلبات بناء على مبادئ مثل الضرورة الطبية واستمرارية العلاج والمخاطر.

ويجب أن يخضع الأجانب المسموح لهم بدخول تايوان للحجر الصحي لمدة 14 يوما وأن تصبح فحوص كشف الإصابة بكورونا الخاصة بهم سلبية مرة أخرى قبل الحصول على العلاج الطبي.

وسوف تسمح تايوان أيضا بدخول الطلاب الأجانب العائدين من جميع البلدان بدءا من اليوم - 22 يوليو - وفقا لما نقلته صحيفة "يونايتد ديلي نيوز"، التي تصدر فى تايبيه، عن نائب وزير التعليم ليو مون تشي.

وأفادت الصحيفة بأنه سوف يُسمح للطلاب الأجانب الذين من المقرر أن يتخرجوا هذا العام بالدخول أولا.

ويحتاج الطلاب للخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما في مواقع محددة.