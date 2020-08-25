إزالة حالتي تعدي بقرية تلة في المنيا

قال محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تله، مركز المنيا، إن الوحدة المحلية لقرية تلة أزالت حالتي تعدي وإشغال طريق، الأولى بناء على أرض زراعية بقرية صفط الشرقية، وتمت إزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية.



وأضاف أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء ياسر عبدالعزيز رئيس مركز ومدينة المنيا باستمرار المتابعة على مدار الساعة فقد تم رصد حالتي مخالفة بعد تنفيذ إزالة الحالة الأولى صباح اليوم، وتم التوجه إلى محل المخالفات المرصودة وإزالتها على الفور، وهما عبارة عن حالة إشغال طريق ببناء درجات سلم بحرم الشارع بمساحة ٥ أمتار بعرض المنزل ، فيما تم التعامل بحزم وفك شدة خشبية لبناء دون ترخيص داخل الحيز العمراني بمساحة ٦٠ مترا.