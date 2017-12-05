فضل شاكر يعايد جمهوره بأغنية «عايشين ومش عايشين»

أطلق الفنان فضل شاكر أحدث أعماله الغنائية تحت عنوان "عايشين ومش عايشين"، وهي من الأعمال الغنائية الرومانسية.

وتم طرح الأغنية تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، لتكون بطاقة معايدة لجمهوره في العالم العربي.

"عايشين ومش عايشين" من كلمات الشاعر رؤوف رأفت ومن ألحان أحمد العمر، ومحمد الأيوبي، وتوزيع موسيقي ومكس ماستر عمرو الخضري، ‎إشراف عام إياد النقيب.

وتقول كلمات : "عايشين ومش عايشين، العشق نظرة عين ... دابت عيون فيها ... والروح بتعشق روح ... ولا حد ماليها، عايشين ومش عايشين أيام نقضيها ... خايفين ومش شايفين ... نهايتنا ايه بيها، تشفي السنين كداب ... طبع الحنين غلاب

١٠٠ ذكرى عند الباب ... وحاجات مابنقولش ... وأعيش في عمري غريب ...، وضعفي هو العيب ... تعبت من الترتيب ... وقصص ما تكملشي ...

" عايشين ومش عايشين " تم أطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر " يوتيوب " وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وكل المتاجر الإلكترونية، وللاستماع للأغنية من خلال الرابط المرفق:

