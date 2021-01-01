اليابان: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في القرية الأولمبية

أعلن المنظمون لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في القرية الأولمبية.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم /الخميس/ - أن اثنين من المصابين هما رياضيان من خارج اليابان، مشيرا إلى أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الرياضيين والمشاركين في أولمبياد طوكيو منذ الأول من شهر يوليو الجاري، إلى 87 حالة.

ومن المقرر إقامة أولمبياد طوكيو بدءا من غد الجمعة حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل، تليها دورة الألعاب البارالمبية، لذوي الاحتياجات الخاصة، التي تجرى في الفترة من 24 أغسطس حتى الخامس من سبتمبر المقبل.