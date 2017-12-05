حملات مكثفة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز خلال عيد الأضحى المبارك

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط جهودها منذ ليلة العيد، وذلك بشن حملات متواصلة استهدفت جميع المناطق بالمحافظة والتى أسفرت عن تحرير 130 محضرًا.

وقال علي العزازي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، إنه تم تحرير 113 محضرًا خلال ليلة عيد الأضحى المبارك، بعد رصد مخالفات للمخابز والبدالين التموينين والأسواق والغاز تتعلق بنقص وزن الرغيف والتوقف عن الإنتاج، وعدم الالتزام بالمواصفات، وأيضاً رصد حالات غش تجاري وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادات صحية وعدم إعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المقرر وبيع لحوم مكشوفة ومذبوحة خارج المجازر وعدم الإعلان عن أسعارها.

كما أكد العزازي أنه تم تحرير 17 محضرًا خلال أول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك بعد رصد مخالفات لنقص وزن رغيف الخبز وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع أسطوانات الغاز بأسعار أزيد من القيمة المقررة.