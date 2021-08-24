رئيس رومانيا يصادق على قانون انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو الصادر عن البرلمان

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صادق الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس على قانون انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي (ناتو) وفق ما أعلنه مكتب الرئيس اليوم الجمعة.

وكان مجلسا البرلمان الروماني قد وافقا يوم الأربعاء الماضي بالإجماع على قانون انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى الحلف بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وكانت الدولتان تتبنيان سياسة الحياد قبل طلب الانضمام لحلف الناتو.

يذكر أن البرلمان الألماني (البوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) وافقا بالفعل على انضمام الدولتين لحلف الناتو.

وتتمتع رومانيا بعضوية حلف شمال الأطلسي منذ عام 2004.