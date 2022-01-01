المستشار الألماني: روسيا مورد غاز غير آمن

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا مورد غاز غير آمن.

وقال شولتس في برلين اليوم الجمعة إن روسيا كمورد للغاز لن تكون أكثر أمانا في المستقبل، وأوضح أن بلاده لم تعد قادرة على الاعتماد على روسيا في هذا الصدد.

وقال المستشار: "لهذا السبب، نفضل عدم المخاطرة"، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذت فيما يتعلق بترشيد استهلاك الغاز، مؤكدا أن الدولة الألمانية ستفعل ما بوسعها لتجاوز هذا الوضع.

وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أعلن أمس الخميس عن مزيد من الإجراءات لتوفير الطاقة.

وبعد الانتهاء من صيانة خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" الذي يمر عبر بحر البلطيق، استأنفت روسيا توريد الغاز، ولكن فقط بنسبة 40% من السعة الممكنة نظريا.