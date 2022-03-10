سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المغربي محمد أوناجم، رحيله بشكل رسمي عن ناد الزمالك، بعد رحلة استمرت 3 سنوات داخل جدران القلعة البيضاء، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، موجها رسالة وداع مؤثرة لنادي الزمالك وجماهيره.

وكتب أوناجم رسالة وداع لجماهير الزمالك: «بعد مرور 3 سنوات جاءت لحظة الرحيل ويسعني أن أشكر بهذه المناسبة كل مكونات العائلة الزملكاوية من إدارة ولاعبين وإطار فني وجمهور على الإحاطة والدعم رغم بعض الفترات الصعبة».

وواصل: «أعبر عن فخري للانتماء لهذه العائلة شكرا مرة أخرى وعاش الزمالك».

وكان أشرف بن شرقي، أعلن رحيله، عقب تتويجه مع الزمالك بلقب كأس مصر، على حساب الأهلي مساء أمس.