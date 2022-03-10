أعلن المغربي محمد أوناجم، رحيله بشكل رسمي عن ناد الزمالك، بعد رحلة استمرت 3 سنوات داخل جدران القلعة البيضاء، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، موجها رسالة وداع مؤثرة لنادي الزمالك وجماهيره.
وكتب أوناجم رسالة وداع لجماهير الزمالك: «بعد مرور 3 سنوات جاءت لحظة الرحيل ويسعني أن أشكر بهذه المناسبة كل مكونات العائلة الزملكاوية من إدارة ولاعبين وإطار فني وجمهور على الإحاطة والدعم رغم بعض الفترات الصعبة».
وواصل: «أعبر عن فخري للانتماء لهذه العائلة شكرا مرة أخرى وعاش الزمالك».
وكان أشرف بن شرقي، أعلن رحيله، عقب تتويجه مع الزمالك بلقب كأس مصر، على حساب الأهلي مساء أمس.