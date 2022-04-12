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مصر
متحدث الرئاسة: القادة الأوروبيون حريصون على الاستماع لوجهة نظر الرئيس السيسي بشأن الأزمات الحالية
فيديو.. المفتي: يجوز تعجيل زكاة المال لمدة عامين مقبليْن بسبب الظروف الاقتصادية الاستثنائية
فيديو.. المفتي عن توظيف الأموال لدى المستريَّحين: تغيب عنهم معايير الكسب الحلال
فيديو.. المفتي: عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والأفراد ليست ربا
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الصحة اللبنانية تعلن اكتشاف 4 إصابات بجدري القردة ورصد 20 حالة اشتباه
أجهزة الأمن الفلسطينية تباشر التحقيق في حادث إطلاق نار على نائب رئيس وزراء سابق
مقرب من الصدر يستبعد إجراء مصالحة بين الزعيم الشيعي والمالكي على خلفية التسريبات الصوتية المسيئة
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تقارير.. توخيل ينوي التخلص من 4 لاعبين في تشيلسي
فاركو المنقوص يهزم إنبي في الدوري
رسائل وداعية من نجوم الزمالك لطارق حامد
رأي
فن
الأربعاء.. عرض الفيلم النادر «نمرة 6» بمركز الثقافة السينمائية
هشام سليمان يعلن مشاركة فيلمه «رحمة» بمهرجان قازان في روسيا
المخرج محمد العدل يطالب المسؤولين بالتدخل لعلاج المخرج علي عبد الخالق
17 فيلما تعيد اكتشاف السينما المعاصرة بالمسابقة الدولية لمهرجان لوكارنو
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شركة توتال تخفض سعر البنزين في فرنسا
التخطيط تمثل مصر في مؤتمر للأنشطة التجريبية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة في إفريقيا
الفاو تعقد الندوة العالمية حول التربة من أجل التغذية الأسبوع المقبل
حوادث وقضايا
الداخلية تكشف حقيقة انتشار تعاطي المخدرات بـ«كرافانات» على الطريق الدائري بالإسماعيلية
جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة مسن في النزهة
ضبط 20000 لتر سولار داخل أحد التانكات بمخزن غير مرخص بالبحيرة
مصرع شخص صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد في أوسيم
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