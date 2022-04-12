أجهزة الأمن الفلسطينية تباشر التحقيق في حادث إطلاق نار على نائب رئيس وزراء سابق

مقرب من الصدر يستبعد إجراء مصالحة بين الزعيم الشيعي والمالكي على خلفية التسريبات الصوتية المسيئة