إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بسيدي سالم في كفر الشيخ

أزالت حملة مجلس مدينة سيدى سالم في كفر الشيخ، 7 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية في المهد، على مساحة 835 متراً، منذ بدء إجازة عيد الأضحى، حتى اليوم الجمعة، بإشراف شريف هيكل، رئيس المركز.

وتمكنت الحملة بإشراف رئيس المدينة من إزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية على مساحة 60 مترا، زمام جمعية الروضة الزراعية بقرية الروضة سيدي سالم وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة، وإزالة 3 حالات تعدي على أراضي زراعية في المهد بقرية دمرو على مساحة 414 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الحملة من إزالة 3 حالات على مساحة قيراطين و75 متراً، على أراضي زراعية في المهد بإحدى توابع قرية دمرو الحدادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.