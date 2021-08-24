جنوبي أوروبا يستمر في مواجهة حرائق الغابات المستعرة

يستمر سكان مساحات شاسعة من مناطق جنوبي أوروبا في المعاناة من الحر القائظ اليوم الجمعة، فيما تستمر حرائق الغابات المستعرة في عدد من المناطق.

وعلى سبيل المثال يتوقع خبراء الأرصاد الجوية في أجزاء كبيرة من اليونان استمرار الموجة الحارة حتى مطلع أغسطس.

ووصلت درجة الحرارة في أثينا إلى 30 درجة مئوية صباح اليوم الجمعة. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في مطلع الأسبوع المقبل والأيام التي تليه إلى حوالي 40 درجة مئوية، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية. وحذرت هيئة الدفاع المدني من أن مخاطر نشوب حرائق مرتفعة للغاية.

وحتى في الليل لا تنخفض درجات الحرارة في العديد من المناطق إلى ما دون 30 درجة، مما يجعل استراحة السكان والمصطافين من الحرارة أمرا صعبا.

ولا يتوقع خبراء الأرصاد أن تنخفض درجات الحرارة إلى المعدلات الموسمية المعتادة التي تبلغ نحو 35 درجة خلال العشرة أيام المقبلة.

وذكر جهاز الطوارئ الإيطالي اليوم الجمعة، أنه جرى استدعاء فرق الإطفاء لإخماد حرائق الغابات أكثر من المعتاد حتى الآن الصيف الجاري مقارنة بالعام الماضي.

وقالت فرقة الإطفاء إن بين 15 يونيو و21 يوليو جرى إحصاء أكثر من 32 ألفا و900 عملية في مختلف أنحاء البلاد، أي أكثر بواقع نحو أربعة آلاف من نفس الفترة العام الماضي. وتدخل رجال الإطفاء حتى الآن بشكل متكرر في جزيرة صقلية وفي منطقة بوجليا.

وتوفى رجل شرطة وهو أيضا من موظفي الدفاع المدني، أمس الخميس في بلدية بريبوتو على الحدود الإيطالية السلوفينية خلال عمليات مكافحة الحرائق .

وجرى الإبلاغ عن عدد من الوفيات والإصابات في أوروبا الأسبوع الجاري فيما كافح رجال الإطفاء الحرائق في اليونان والبرتغال وفرنسا وإيطاليا وسط الأحوال الجوية الجافة وموجة شديدة الحرارة في العديد من أنحاء القارة.

وعلى الجانب الآخر من جبال الألب، في ألمانيا، قالت الشرطة اليوم الجمعة أن حريق غابات اندلع على قمة جبل على بعد كيلومترات قليلة من قلعة نويشفانشتاين الشهيرة عالميا.

وقال هانز كلوجه، المدير الإقليمي لمنطقة أوروبا بمنظمة الصحة العالمية، إن البرتغال وإسبانيا شهدتا أكثر من 1700 وفاة إضافية العام الجاري بسبب موجة الحر.