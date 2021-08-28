ستولتنبرج وزيلينسكي يناقشان اتفاق الحبوب وعضوية حلف شمال الأطلسي

تحدث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن إنهاء روسيا لاتفاق الحبوب في البحر الأسود وعلاقة أوكرانيا بحلف الناتو خلال اتصال هاتفي اليوم السبت.

وكتب ستولتنبرج بعد المكالمة على تويتر: "ندين بشدة محاولة موسكو استخدام الغذاء كسلاح. يقف الحلفاء مع أوكرانيا مهما استغرق الأمر وبعد قمة الناتو، أصبحت أوكرانيا أقرب إلى الناتو من أي وقت مضى".

وقال زيلينسكي أيضا على تويتر إنهما ناقشا خطوات لجعل نقل الحبوب عبر البحر الأسود ممكنا مرة أخرى وضمانه على المدى الطويل، لكنه لم يخض في أي تفاصيل أخرى.

وأنهت روسيا اتفاق الحبوب الدولي يوم الاثنين، وهو الاتفاق الذي سمح لأوكرانيا ببيع حوالي 33 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية في الخارج منذ الصيف الماضي، على الرغم من الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا.

ولم يكن الاتفاق حاسما للاقتصاد الأوكراني فحسب، بل لسلاسل الإمدادات الغذائية العالمية. ومنذ إنهائه، تهاجم موسكو منشآت تخزين الحبوب في مدينة أوديسا الساحلية، أحد الموانئ التي تشحن أوكرانيا الحبوب من خلالها بموجب الاتفاق الدولي.