وكالة: حظر المرور على جسر القرم مؤقتا

أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية للأنباء، اليوم السبت، بأنه تم حظر المرور على جسر القرم مؤقتاً، دون ذكر مزيد من التفاصيل.



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد قال، أمس الجمعة، إن الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا "يجلب الحرب وليس السلام" وبالتالي فهو هدف عسكري.



وأدت انفجارات على جسر القرم وقت يوم الاثنين الماضي، إلى مقتل اثنين من المدنيين وإخراج جزء من الجسر البري عن الخدمة بعد أن عاد في الآونة الأخيرة إلى العمل بكامل طاقته بعد تعرضه لأضرار جسيمة في هجوم مماثل في أكتوبر الماضي.



ورحبت أوكرانيا بهجوم الاثنين، لكن المسؤولين لم يعلنوا مسؤوليتهم مباشرة، وألقت موسكو باللوم على أوكرانيا. وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، وتريد كييف استعادتها في الوقت الذي تعمل على صد العمليات العسكرية الروسية التي بدأت في فبراير من العام الماضي.