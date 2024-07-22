الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الشهداء من الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الاثنين، إن 143 من الأطفال والشباب الفلسطينيين، على الأقل، استشهدوا في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال الشهور التسعة الماضية.

وأفادت المنظمة أن ذلك يمثل زيادة بنسبة 250% مقارنة بالشهور التسعة السابقة، عندما استشهد 41 طفلا فلسطينيا.

وأشارت يونيسف أيضا إلى إصابة 440 شابا فلسطينيا بالذخيرة الحية.

وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية للمنظمة: "على مدار سنوات الآن، يتعرض الأطفال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لأعمال عنف مروعة."

وأضافت: "الوضع تدهور بشكل كبير، بالتزامن مع تصاعد الأعمال العدوانية في غزة. نشهد إدعاءات متكررة عن احتجاز أطفال فلسطينيين وهم عائدون إلى منازلهم من المدرسة، أو إطلاق النار عليهم أثناء سيرهم في الشوارع. يجب أن يتوقف العنف الآن."

يشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية تدهور بشكل كبير منذ بداية الحرب في غزة، والتي اندلعت ردا على الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.