يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، حفلاً غنائيًّا جديدًا للفنان فادي رشدي وفرقته الموسيقية، وذلك في الثامنة مساء الخميس المقبل.

ويُغني رشدي عددًا من الأغنيات خلال الحفل منها ألف ليلة، هوا يا هوا، تمر حنة، أهو ده الي صار، تحت الشباك، سمرة يا سمرة، كعب الغزال، عنابي وحرمت أحبك.

يعتمد فادي رشدي مطرب الأوبرا والحاصل علي ماجستير في تاريخ الموسيقي العربية من كلية التربية الموسيقية، على تقديم التراث المصري بأسلوب شيق وبتوزيعات موسيقية مختلفة دون المساس باللحن والصياغة الموسيقية للأغنية الأصلية، لتقديم التراث المصرى للشباب بشكل مختلف لجذبهم للفن المصرى القديم.