دول الخليج: استمرار العمليات العسكرية في المنطقة يهدد الاستقرار والأمن

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي يوم الأحد أن استمرار العمليات العسكرية في المنطقة يهدد الاستقرار والأمن.

وعبّر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان "عن بالغ القلق للتصعيد العسكري في اليمن والهجمات الإسرائيلية التي شهدتها محافظة الحديدة يوم السبت، التي تُضاعف من حدة التوتر الحالي في المنطقة، وتضر بالجهود المستمرة لإنهاء الحرب على غزة والتوصل إلى حل سياسي في اليمن".

وأكد " أن استمرار العمليات العسكرية في المنطقة يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويؤدي إلى تفاقم حدة الأوضاع الإنسانية في المنطقة".

ودعا البديوي" الأطراف كافة إلى ضبط النفس، والمجتمع الدولي والدول الفاعلة إلى تحمل مسؤوليتها في إنهاء الصراع في المنطقة"، مؤكداً "أهمية استمرار جهود دول مجلس التعاون لإنهاء الحرب في غزة، ودعم جهود السلام في اليمن".

وشدد "على ضرورة استمرار جميع الجهود الدولية والأممية لوقف قوات الاحتلال الإسرائيلية عن انتهاكاتها المتواصلة، والوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية، بما سيسهم في وقف دائرة الصراع والتوصل إلى حل سلمي وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة".