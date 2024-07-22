بيربوك تعرب عن تقديرها لقرار بايدن عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عن تقديرها لقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعدم الترشح مجددا لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقالت بيربوك على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "أكن احتراما كبيرا لقرار الرئيس الأمريكي. جو بايدن يضع مصالح بلاده فوق مصالحه".

وبالنظر إلى المستقبل والفوز المحتمل للحزب الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، قالت بيربوك: "بالطبع نترقب جميعا الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة في الولايات المتحدة، لأن التعاون بين أوروبا والولايات المتحدة يمثل أهمية محورية لسلامنا وأمننا"، مضيفة، في المقابل، أن الأمر الواضح هو أنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، يتعين الاستثمار بشكل أكبر في أمن بلادنا، وقالت: "يجب على أوروبا أن تصبح أقوى، خاصة في مجال السياسة الخارجية والأمنية والدفاعية".

وعلقت بيربوك على عمل بايدن السياسي بأن الديمقراطي بايدن فعل الكثير من أجل العلاقات عبر الأطلسي طوال حياته- وكان آخرها من خلال التضامن الوثيق ردا على الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقالت بيربوك بعد يوم واحد فقط من إعلان بايدن انسحابه من السباق الرئاسي: "حلف شمال الأطلسي أقوى من أي وقت مضى لأننا نتصرف ونرد بشكل موحد ومشترك".

ودارت مناقشات سابقة لأسابيع حول ما إذا كان بايدن (81 عاما) لائقا عقليا وجسديا بما يكفي للحملة الانتخابية وفترة ولاية ثانية.