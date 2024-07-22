 وسام أبو علي يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز - بوابة الشروق
الإثنين 22 يوليه 2024 10:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

وسام أبو علي يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

محمد جلال
نشر في: الإثنين 22 يوليه 2024 - 10:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 يوليه 2024 - 10:27 ص

يستعد النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، لخوض مباراة هامة أمام بيراميدز في لقاء يقام على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة 31 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الأهلي مع بيراميدز مساء الغد الإثنين، على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الـ 31 لبطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلعب السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

في الدفاع: كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

في الوسط: إمام عاشور، حسين الشحات، مروان عطية، أكرم توفيق، بيرسي تاو.

في الهجوم: وسام أبو علي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك