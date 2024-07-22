وسام أبو علي يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

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يستعد النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، لخوض مباراة هامة أمام بيراميدز في لقاء يقام على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة 31 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الأهلي مع بيراميدز مساء الغد الإثنين، على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الـ 31 لبطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلعب السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

في الدفاع: كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

في الوسط: إمام عاشور، حسين الشحات، مروان عطية، أكرم توفيق، بيرسي تاو.

في الهجوم: وسام أبو علي.