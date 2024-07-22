الرئيس الفلسطيني يطالب بوقف العدوان على غزة فورا وإيصال المساعدات إلى القطاع

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مبعوث وزير الخارجية الروسي الخاص للشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف، بحضور السفير الروسي لدى فلسطين غوتشه بواتشيدزه.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقل الضيف الروسي، تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الرئيس عباس، مؤكداً مواقف روسيا الاتحادية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وحمّل أبو مازن، المبعوث الروسي، تحياته وتقديره إلى الرئيس بوتين، لمواقف روسيا الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكداً العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، وحرص القيادة الفلسطينية على تعزيزها وتمتينها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وأطلع الرئيس، الضيف الروسي، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وجدد تأكيد مواقف دولة فلسطين على ضرورة وقف العدوان فوراً، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى كامل قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وتنفيذ حل سياسي وفق حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية.

وشدد في ختام اللقاء، على أهمية الدعم الروسي لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.