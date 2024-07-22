سكرتير عام محافظة شمال سيناء: الصناعات الصغيرة تحقق التمكين الاقتصادي للمرأة

قال اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إن الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر تلعب دوراً كبيراً في تحقيق النهضة الاقتصادية للدولة وزيادة الدخل القومي، فضلاً عن أنها تعمل على التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأشار الغندور، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور متدربي مشروع صناعة السجاد الذي تنفذه المحافظة بتوجيهات من اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن المشروع يُنفَّذ ضمن برنامج "أيادي مصر" لتعليم وتدريب المرأة السيناوية المعيلة حرفة تساعدها في برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة الذي توجه به الدولة.

وأعلن الغندور عن قيام المحافظة بإقامة معرض لمنتجات مشروع السجاد اليدوي خلال احتفالات المحافظة بنصر أكتوبر المجيد في السادس من أكتوبر المقبل.

وأضاف الغندور أن الهدف من تبني المحافظة للمشروع هو تعليم كوادر من المحافظة كنواة للمشروع ليصبحوا مدربين لصناعة السجاد اليدوي بمحافظة شمال سيناء لتوطين هذه الصناعة بالمحافظة، وتدريب المرأة المعيلة على حرفة تساعدها في تحقيق أحد أهداف القيادة السياسية وهو التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة.

وأكد على أهمية مشروع السجاد في توفير دخل مناسب للأسرة، لافتًا إلى أن الصناعات الصغيرة لها دور في تحقيق النهضة الاقتصادية للدولة ضمن برنامج التنمية المستدامة 2030.